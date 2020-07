Di Maio dice che Conte "è una risorsa", quindi è pronto a fargli le scarpe (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma. Luigi Di Maio in un’intervista a Repubblica dice che Giuseppe Conte è una “grande risorsa”. Come noto, quando qualcuno vi definisce “una risorsa” in realtà vi vuole congedare. Se poi a dirlo è la fidanzata o il fidanzato, ancora peggio (per non parlare dei compagni di governo o di partito, ma Leggi su ilfoglio

davidallegranti : Oggi Travaglio versione Lino Linguetta dice che Beppe Conte è uno statista in lotta contro i poteri forti (Dibba è… - Mov5Stelle : A #RipartelItalia la nostra portavoce alla Camera @LauraPaxia fa il punto sul #PattoExport firmato dal ministro Di… - FilippoCarmigna : Di Maio dice che Conte 'è una risorsa', quindi è pronto a fargli le scarpe - SamueleMurtinu : RT @AlfonsoFuggetta: Ecco leggo su @repubblica Di Maio che dice “adesso abbassiamo le tasse”. Con i soldi europei? E poi danno addosso a Ru… - ferso52 : @Adnkronos Un paese che ha di maio come capo politico della più numerosa forza in parlamento la dice tutta sulla situazione -