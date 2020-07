Di Maio: “Conte a capo del M5s? Si iscriva” (Di mercoledì 22 luglio 2020) ROMA – Il presidente del Consiglio Conte potrebbe essere il capo politico del M5s? A domanda, in un’intervista a Repubblica il ministro degli Esteri Luigi Di Maio risponde: “Questo deve chiederlo a Conte. Da parte mia le dico che sarei molto felice se scegliesse di iscriversi al Movimento. Sarebbe una grande risorsa in piu’ su cui contare”.“UE, ORA NIENTE LUNGAGGINI” Leggi su dire

repubblica : Oggi su Rep: ?? Di Maio: 'Ora giù le tasse e piano industriale verde. Conte capo 5S? Si iscriva' [di ANNALISA CUZZOC… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ La notte dei coltelli e degli inganni in CdM. Tutti contro tutti. Conte vs Di Maio, Cont… - FerdiGiugliano : Di Maio e Conte hanno annunciato per anni la revoca delle concessioni ad Autostrade. Questa revoca alla fine non c'… - zazoomblog : Luigi Di Maio: “Conte a capo M5s? Sarei felice se si iscrivesse” - #Luigi #Maio: #“Conte #Sarei #felice… - SkyTG24 : Di Maio: Conte leader del M5S? Si iscriva al partito -

Ultime Notizie dalla rete : Maio “Conte Regionali Liguria, Ferruccio Sansa: «Grillo è con me. Di Maio? Forse se l’è presa perché lo definivo gregario» Corriere della Sera