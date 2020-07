Covid, Zangrillo: “Agli italiani va detta la verità, uscite e tornate a vivere” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Qui va detta la verità agli italiani, ne ho le pa**e piene”, ha sbottato Alberto Zangrillo. Il direttore della Terapia Intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano ha perso la pazienza nel corso della puntata di Focus In Onda su La 7 e nel ribattere ai conduttori Luca Telese e David Parenzo ha usato toni duri per ribadire il suo pensiero nei confronti della situazione sanitaria. Spesso, infatti, Zangrillo ha preferito alleggerire il livello di tensione che aleggia sugli italiani da quando l’emergenza sanitaria ha deflagrato, suggerendo di tornare alla normalità, seppur con le dovute accortezze: “Dall’inizio cerco di dire quello che osservo e inizio ad averne le palle piene”, ha detto su La 7. “I fatti dicono che non sta succedendo ... Leggi su italiasera

