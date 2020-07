Conte: "Il governo realizzerà un piano lungimirante con l'aiuto di tutto il Parlamento" (Di mercoledì 22 luglio 2020) AGI - Il governo metterà a punto un piano responsabile e lungimirante per impiegare le risorse messe a disposizione dall'Europa. E questo processo avverrà attraverso un lavoro collettivo con il Parlameto. Con queste parole, il premier, Giuseppe Conte, ha illustrato al Senato l'accordo raggiunto ieri dall'Unione Europea a Bruxelles con la realizzazione del Recovery Fund. i Il governo, ha detto il premier, "si assume la responsabilità di predisporre e realizzare il piano nazionale di rilancio con impegno, determinazione e lungimiranza". Conte concede una "menzione speciale" al ministro per gli Affari europei Amendola, ringrazia la "compattezza" della maggioranza e la "maturità" dell'opposizione. Il ... Leggi su agi

Bologna, 23 lug. (askanews) - Un applauso al premier Conte e al governo per il successo ottenuto a Bruxelles durante la mediazione sul Recovery fund. Ma ora "vanno coinvolti territori e Regioni per me ...Fino a poche ore fa era solo un rincorrersi di voci (a favore o avverse). Ora è arrivata l’ufficialità: mercoledì 29 luglio Giuseppe Conte sarà alla Camera per parlare dell’ipotesi di una proroga stat ...