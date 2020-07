Clamoroso in Spagna: partita covid tra infetti e non infetti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di Lettura: 2 minuti La polizia provinciale della Navarra, regione a Nord della Spagna, ha avviato un’indagine per identificare le persone che hanno giocato una partita di calcio tra soggetti infetti da coronavirus e quelli non infetti nel quartiere di Mendillorri, a Pamplona, ​​lo scorso 20 luglio. Gli agenti del gruppo investigativo sui crimini informatici della polizia provinciale indagano sull’origine della chiamata per determinare la responsabilità penale di un crimine contro la salute pubblica. In particolare, hanno concentrato la loro ricerca su persone che promuovono concentrazioni di infetti da covid-19 attraverso i social network. Il Ministero della Salute spagnolo ha confermato lo ... Leggi su lapiazzettadellosport

Siamo ormai giunti al secondo appuntamento del Motomondiale 2020. Dopo l'esordio dello scorso weekend del Gran Premio di Spagna, si rimane sul circuito di Jerez de la Frontera per il Gran Premio di An ...

Al Quirinale c'è apprensione per il risultato del Consiglio europeo: hanno vinto i paesi intransigenti e la vittoria di Conte è solo mediatica Alla fine tutti diranno che hanno vinto. Come vuole la pr ...

