Caserma degli orrori a Piacenza: “difficile credere fossero carabinieri” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tortura, estorsione e spaccio: arrestati sei carabinieri e sequestrata una Caserma a Piacenza: la procura di è incredula per tanta illegalità. La procura: “Per quello che abbiamo potuto percepire, non cʼè stato quasi nulla di lecito. Si fa fatica a definire carabinieri questi soggetti”. Le parole della procuratrice capo, Grazia Pradella, dicono tutto. Una Caserma dei carabinieri è stata posta sotto sequestro e almeno sette militari sono stati arrestati a Piacenza, in seguito a un’inchiesta della procura nata da una segnalazione di un ex collega degli arrestati. I reati contestati andrebbero dallo spaccio, all’estorsione fino alla tortura. “Non c’è stato nulla o quasi nulla di lecito, per ... Leggi su chenews

