Caldo e afa: i consigli per combatterli (Di mercoledì 22 luglio 2020) L'estate, soprattutto per chi resta in città, può provocare le temutissime ondate di Caldo . Anche se è difficile non soffrire l'afa è possibile adottare degli accorgimenti per non patirla più di ... Leggi su quotidiano

stefany5961 : @Ericbludue Il caldo mi piace, il sole pure... È l'afa che odio... Spero almeno che da te non ci sia ?? - Tonys981 : @francesca_grc Qui a Monaco caldo ma non afa. Uno dei motivi per cui mi son trasferito qui!?? - patrikscaria62 : Meteo, l'estate del mistero: né caldo né afa, ciò che la scienza non riesce a spiegare. 'Ma il lockdown non c'entra… - frasigno66 : Fa talmente caldo che l'afa sta facendo la doccia. - sofia_conton : La gioia di quando mi dicono che stanno tutti morendo di caldo e afa ma io sono in montagna. -