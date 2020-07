Beffa per il Bari dei De Laurentiis in finale play-off: la Reggiana vince 1-0 e vola in Serie B (Di mercoledì 22 luglio 2020) Promozione in Serie B per gli emiliani di Alvini, ritorno in categoria dove mancavano dal 1999. Traguardo raggiunto dopo la finale playoff vinta 1-0 contro il Bari di De Laurentiis al Mapei Stadium. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Beffa per Beffa per i residenti dopo l'inaugurazione del nuovo accesso: una discarica abusiva interrompe la strada TorinoToday Reggio Audace-Bari 1-0: Kargbo distrugge il sogno promozione dei galletti

Naufraga a un passo dalla fine il sogno promozione del Bari. I galletti sono stati sconfitti 1-0 dalla Reggiana nella finale playoff di Serie C: decisiva le rete di Augustus Kargbo, a segno all'inizio ...

Sanchez Inter, Conte rischia la beffa. Niente Europa League per il cileno?

Sanchez si sta dimostrando una pedina fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte, ma il suo futuro resta incerto, come confermato dalla GDS Sanchez si sta dimostrando una pedina fondamentale nello ...

