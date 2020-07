Barcellona, pista inattesa per la panchina: traghettatore per una stagione in attesa di Xavi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Pazza idea del Barcellona, ma solo per una stagione. La notizia bomba riportata nelle scorse ore dai media spagnoli viene ripresa nell'edizione odierna de L'Equipe. Laurent Blanc sarebbe ad un passo dalla panchina blaugrana per un anno, in attesa dell'arrivo di Xavi.Barcellona: addio Setien, ecco Blanc"Il cavaliere Blanc". Questo il titolo scelto dal giornale francese per la sua prima pagina odierna. Nel futuro del Barcellona potrebbe esserci l'ex tecnico anche del Psg. Addio, dunque, a Setien che giocherà quasi certamente la Champions League e poi verrà salutato dalla dirigenza blaugrana. La speranza del mister è quella di vincere la Coppa ma in ogni caso non sembrano esserci i presupposti per rimanere in Catalogna. Setien, poi, in caso di mancata ... Leggi su itasportpress

RiccardoLana2 : RT @86_longo: ?? Forte interesse del #Milan per #Emerson: contatto con il #Barcellona che chiede 30 milioni (richiesta ritenuta troppo alta)… - fainformazione : Operato Marc Marquez: sarà in pista già per il GP della Repubblica Ceca? Lunedì, Marc Marquez, a bordo di un aereo… - fainfosport : Operato Marc Marquez: sarà in pista già per il GP della Repubblica Ceca? Lunedì, Marc Marquez, a bordo di un aereo… - Bertolca10 : Perfettamente riuscita l'operazione di Marc #Marquez, eseguita questa mattina da Xavier Mir a Barcellona. Inserita… - RadioSportiva : @EnzoBucchioni: #Lautaro? Nel mercato si stanno facendo varie ipotesi, la pista da battere per me è quella del Barc… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona pista Barcellona, pista inattesa per la panchina: traghettatore per una stagione in attesa di Xavi ItaSportPress MotoGp, senza problemi l'intervento di Crutchlow: obiettivo l'Andalusia

BARCELLONA – Aumentano sempre di più le possibilità di vedere Cal Crutchlow in pista domenica prossima per il Gran Premio di Andalusia, seconda prova del Motomondiale 2020 di MotoGP. Il rider inglese, ...

F1: nubi sul GP di Spagna, ipotesi Silverstone-tris

In Spagna c'è stata una risalita del COVID, quindi Barcellona è a rischio e prende corpo l'ipotesi di una tripletta a Silverstone nel mese di agosto. Dopo il GP-bis, la stagione di Formula 1 2020 potr ...

BARCELLONA – Aumentano sempre di più le possibilità di vedere Cal Crutchlow in pista domenica prossima per il Gran Premio di Andalusia, seconda prova del Motomondiale 2020 di MotoGP. Il rider inglese, ...In Spagna c'è stata una risalita del COVID, quindi Barcellona è a rischio e prende corpo l'ipotesi di una tripletta a Silverstone nel mese di agosto. Dopo il GP-bis, la stagione di Formula 1 2020 potr ...