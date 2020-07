Struck, l’app tipo Tinder basata sull’astrologia (Di martedì 21 luglio 2020) (Foto: Struck)Ci sono voluti dieci tentativi, ma alla fine gli sviluppatori di Struck sono riusciti ad ottenere da Apple l’approvazione per la loro app di dating su App Store. Questo software per appuntamenti si distingue per due caratteristiche particolari, la prima riguarda una grafica che ricorda da vicino i primi sistemi operativi Windows e la seconda la modalità di abbinamento e ricerca partner, basata sull’astrologia. Una storia travagliata quella di Struck, che più volte è stata rispedita al mittente proprio principalmente per la sua natura astrologica che per Apple la faceva cadere in una sorta di dimensione “spam” e non in linea con la ricerca di contenuti di qualità per gli utenti di iPhone. Ma anche per problemi con le API prima e poi alcune imprecisioni ... Leggi su wired

