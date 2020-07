Recovery, Paragone: “Ai Frugali più benefici, a noi il privilegio di indebitarci ancora” (Di martedì 21 luglio 2020) Ovviamente, accanto ai suoi sostenitori, che ne ‘tessono le lodi’, come è normale che sia stamane anche chi non condivide la politica di quest’esecutivo ha commentato quanto accaduto a Bruxelles. Tra questi anche l’ex senatore M5s, Gianluigi Paragone il quale, dalla sua pagina Fb ha scritto: “Le esultanze di Conte stonano con un accordo tutt’altro che positivo: più prestiti e meno trasferimenti, tempi lunghi e il controllo degli altri Paesi su come gestiremo la nostra fetta (neanche troppo grossa)”. A seguire poi, l’ora aderente al Gruppo Misto, per spiegare il perché dei suoi giudizi negativi ha postato un suo articolo intitolato: ‘Le magie dell’Europa: ai Frugali più benefici, a noi il privilegio di indebitarci ... Leggi su italiasera

