Polemiche per scadenze fiscali non rinviate. Verso lo sciopero dei 120 mila commercialisti (Di martedì 21 luglio 2020) Una protesta contro la decisione del governo di non rinviare alcune delle molte scadenze fiscali che riguardano soprattutto le partite Iva e che si sono accumulate alla fine di questo mese Leggi su tg.la7

DaniloToninelli : Dopo le solite chiacchiere di Salvini, oggi ad attaccare la scuola sono i sindacati. Mentre noi continuiamo a lavor… - Matti8Mattina : RT @AtlanteUsa2020: Continuano le polemiche attorno alla presenza dei federali a Portland. Lo Stato dell’Oregon farà causa a Washington (pe… - murielllo : RT @AtlanteUsa2020: Continuano le polemiche attorno alla presenza dei federali a Portland. Lo Stato dell’Oregon farà causa a Washington (pe… - InteristaYanas : RT @90ordnasselA: #Orsato sta continuando ad arbitrare..qui per ricordarvelo senza polemiche perchè “qua se deve volare uno schiaffo lo pre… - giemmeledda1 : #eurosportsnooker Ben ritrovato Maurizio e ancora auguri per il Tuo genetliaco, dopo le polemiche calcistiche avevamo bisogno dello snooker. -

Ultime Notizie dalla rete : Polemiche per Hotspot a Messina, polemiche per la chiusura - TGR Sicilia TGR – Rai Autostrade liguri, tir lumaca e proteste contro De Micheli per i cantieri. La ministra: “Tra polemica e vita, ho scelto di proteggere la vita”

Lei replica che la situazione è migliorata e parla di “strumentalizzazione”: “I cantieri per i controlli e la messa in sicurezza delle autostrade e delle gallerie liguri si stanno progressivamente ris ...

Napoli, bus pubblico bloccato alla curva di una rotatoria: «Alla guida c’era un 15enne».

Domenica sera un 15enne era alla guida di un bus pubblico nelle strade di Napoli. Lo racconta il quotidiano «Il Mattino» che rivela come automobilisti e passanti siano «rimasti sconcertati» nel vedere ...

Lei replica che la situazione è migliorata e parla di “strumentalizzazione”: “I cantieri per i controlli e la messa in sicurezza delle autostrade e delle gallerie liguri si stanno progressivamente ris ...Domenica sera un 15enne era alla guida di un bus pubblico nelle strade di Napoli. Lo racconta il quotidiano «Il Mattino» che rivela come automobilisti e passanti siano «rimasti sconcertati» nel vedere ...