Palermo, Ficarrotta dice no: “A 30 anni non posso andare in ritiro in prova, sono deluso” (Di martedì 21 luglio 2020) Quale futuro per Luca Ficarrotta?Il Palermo ha messo in atto la prima parte del piano: riconferma dei big e di una parte degli under. Poi, in attesa di poter entrare nel vivo del mercato, ha proposto a qualche elemento della scorsa stagione, come Ficarrotta, Ambro e Marong, di aggregarsi in prova: l'attaccante palermitano, però, ha declinato la proposta del club rosanero."Ho parlato con Castagnini, mi ha proposto di andare in ritiro in prova con la promessa che se fosse andato bene mi avrebbero fatto il contratto - ha raccontato Ficarrotta ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport ' -. Dopo 4- 5- giorni ci siamo rivisti e ho detto che a 30 anni, e con una moglie incinta, non potevo andare in ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Palermo, Ficarrotta dice no: “A 30 anni non posso andare in ritiro in prova, sono deluso” - ILOVEPACALCIO : #Palermo, delusione #Ficarrotta. «No alla prova in ritiro: non mi è stata neanche fatta un’offerta minima per resta… - tifosipalermoit : L’esperta punta potrebbe rientrare nei piani della C. Il palermitano rifiuta il ritiro in prova - ILOVEPACALCIO : Potrebbe dire addio al #Palermo, ma non alla Sicilia ??Che ne pensate? - Mediagol : #Calciomercato, quale futuro per Sforzini? Il FC #Messina punta l’ex #Palermo. E #Ficarrotta… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Ficarrotta Palermo: è addio per Ficarrotta? Su di lui un club siciliano Mondopalermo.it Pergolizzi: «Palermo, ho dormito poco. Futuro? Vi dico cosa voglio»

23:51Campus con una leggenda, Tedesco ringrazia Miccoli: “Una giornata speciale assieme ad un fuoriclasse” (FOTO) 23:51Pergolizzi: «Palermo, ho dormito poco. Futuro? Vi dico cosa voglio» 21:56Palermo: ...

Palermo: è addio per Ficarrotta? Su di lui un club siciliano

21:56Palermo: è addio per Ficarrotta? Su di lui un club siciliano 15:56MORIRE PER SVOLGERE IL PROPRIO DOVERE… 12:53Spal: nel mirino c’è il bomber Coda, il giocatore era stato accostato al Palermo 12:5 ...

23:51Campus con una leggenda, Tedesco ringrazia Miccoli: “Una giornata speciale assieme ad un fuoriclasse” (FOTO) 23:51Pergolizzi: «Palermo, ho dormito poco. Futuro? Vi dico cosa voglio» 21:56Palermo: ...21:56Palermo: è addio per Ficarrotta? Su di lui un club siciliano 15:56MORIRE PER SVOLGERE IL PROPRIO DOVERE… 12:53Spal: nel mirino c’è il bomber Coda, il giocatore era stato accostato al Palermo 12:5 ...