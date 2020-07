OnePlus Nord ufficiale: smartphone 5G con 8 GB di RAM a 399 euro (Di martedì 21 luglio 2020) La presentazione di OnePlus Nord ha finalmente posto la parola fine alle migliaia di indiscrezioni circolate nelle ultime settimane attorno a questo smartphone. È un prodotto con una marcata importanza strategica, perché segna l’ingresso dell’azienda cinese nella fascia media del mercato. Molti ricorderanno l’esperimento del OnePlus X nell’ormai lontano 2015, un dispositivo però profondamente diverso rispetto a quello ufficializzato oggi. Siamo di fronte a un’evidente offensiva – nei confronti di un segmento di mercato divenuto strategico – da parte di un brand con il vento in poppa. Tre sono le chiavi di volta di questo smartphone: lo schermo AMOLED da 6,44 pollici con refresh rate a 90 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 765G che porta ... Leggi su ilfattoquotidiano

OnePlus Nord porta con sé anche un nuovo design rispetto a quanto visto con OnePlus 8 e 8 Pro. Non è certamente tra gli smartphone più originali a livello estetico, ma la variante cromatica blu ...Uno smartphone accessibile con fotocamera al top che sostiene il percorso verso il 5G. Arriva OnePlus Nord, svelato in realtà aumentata, primo evento al mondo per uno smartphone, in questa modalità. I ...