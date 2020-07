MotoGp, perfettamente riuscita l’operazione per Marc Marquez: più chiari adesso i tempi di recupero (Di martedì 21 luglio 2020) Sospiro di sollievo per Marc Marquez, l’operazione a cui lo spagnolo è stato sottoposto oggi a Barcellona è perfettamente riuscita. Il pilota della Honda si era fratturato l’omero del braccio destro in una caduta avvenuta nel finale del GP di Jerez di domenica scorsa, un tremendo highside che aveva subito fatto temere il peggio. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl dottor Mir è intervenuto oggi per inserire una placca per ridurre le fratture, scoprendo anche la totale integrità del nervo radiale, che aveva fatto preoccupare lo stesso Marquez e la Honda. adesso i tempi di recupero dipenderanno sicuramente dalla riduzione dell’infiammazione all’omero, nonché dal grado di funzionalità che ... Leggi su sportfair

Bertolca10 : Perfettamente riuscita l'operazione di Marc #Marquez, eseguita questa mattina da Xavier Mir a Barcellona. Inserita… - Eurosport_IT : Ti aspettiamo presto in pista @marcmarquez93 ???? #MotoGP | #Marquez - discoradioIT : #MotoGP: operazione a Marquez perfettamente riuscita - giovannizam : #MotoGP dopo qualche problema tecnico, è tornata a funzionare perfettamente la #diretta su @Moto_it : da oggi a dom… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp perfettamente MotoGp, perfettamente riuscito l'intervento a Marquez Corriere dello Sport.it Marc Marquez operato dopo Jerez, le condizioni: nervo radiale integro e rientro possibile già a Brno

Il campione in carica della MotoGP Marc Marquez è stato operato a Barcellona per sanare la frattura all’omero del braccio destro riportata dopo la caduta nel GP di Jerez di domenica scorsa. L’operazio ...

MotoGp, operazione terminata per Marquez: bollettino e tempi di recupero

Secondo quanto riporta Sky Sport, l’operazione è perfettamente riuscita. Al campione spagnolo è stata applicata una placca all’omero e, nel corso dell’intervento, è stato possibile determinare che il ...

Il campione in carica della MotoGP Marc Marquez è stato operato a Barcellona per sanare la frattura all’omero del braccio destro riportata dopo la caduta nel GP di Jerez di domenica scorsa. L’operazio ...Secondo quanto riporta Sky Sport, l’operazione è perfettamente riuscita. Al campione spagnolo è stata applicata una placca all’omero e, nel corso dell’intervento, è stato possibile determinare che il ...