Mono-banchi da 300 euro: è polemica del Codacons (Di martedì 21 luglio 2020) Monobanchi da 300 euro: è polemica. Pare che il Governo intenda dotare le classi scolastiche di Mono-banchi il cui costo si aggira intorno ai 300 euro. Si tratta di una misura voluta per garantire il distanziamento sociale nelle aule e la sicurezza degli studenti. La ripresa dell’anno scolastico è fissata per il 14 settembre. Mono-banchi: una sfida per il Governo Si tratta di una misura che consentirebbe di evitare lo sdoppiamento delle classi, quella del ricorso ai Mono-banchi. E’ stata infatti indetta una gara pubblica europea per il procacciamento dei banchi anti-Covid. Pare che il numero dei manchi necessari si aggiri intorno ai tre ... Leggi su notizieora

