Milan, Donnarumma: “All’inizio ero timido, ora so di avere un ruolo importante” (Di martedì 21 luglio 2020) L’esordio in Serie A a 16 anni e 8 mesi, ora le 200 presenze ufficiali con la maglia rossonera. È solamente un classe 1999, tra pochi mesi ventunenne, ma Gianluigi Donnarumma è già uno dei veterani del Milan. “All’inizio ero timido, tutti erano più grandi di me. Ora sono uno di quelli che è al Milan da più anni, so di avere un ruolo importante, mi faccio sentire – ha spiegato il portiere rossonero in un’intervista a ‘Undici’ -. La mia passione è sempre stata la porta. Di questo ruolo la cosa che mi è sempre piaciuta di più è l’adrenalina“, confessa. E sulle tensioni con i tifosi del Milan nel 2017 riguardo i contrasti con la ... Leggi su sportface

