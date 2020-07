Master all’Università di Udine in Partnership e Sciamanesimo (Di martedì 21 luglio 2020) Il dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società dell’Università degli studi di Udine, forte delle recenti conferme arrivate dalle statistiche del Censis che vedono i suoi corsi di studio ai vertici della classifiche degli atenei italiani, per il 2020-2021, e in continuità con le valutazioni dei decenni precedenti, ha deciso di proporre un Master di primo livello che prosegua la strada di qualità interdisciplinare tracciata in precedenza: il Dipartimento ha performance superiori al voto complessivo dell’Ateneo Udinese, con il corso di Formazione e la laurea magistrale di Lingue rispettivamente primo e seconda in Italia. «Non può esserci didattica eccellente senza ricerca di grande qualità», commenta la professoressa ... Leggi su udine20

unipegaso_it : L’Università Telematica Pegaso, grazie all’accordo con Harvard Business Review ha arricchito l’offerta formativa d’… - chidambara09 : RT @intargetnet: Nasce la prima edizione del Master in Data Science for Economics Business and Finance dell'università ???? @LaStatale Maggi… - about_big_data : RT @intargetnet: Nasce la prima edizione del Master in Data Science for Economics Business and Finance dell'università ???? @LaStatale Maggi… - intargetnet : Nasce la prima edizione del Master in Data Science for Economics Business and Finance dell'università ???? @LaStatale… - diariodiudine : Master in ‘Partnership e Sciamanesimo’ all’Università di Udine -

Ultime Notizie dalla rete : Master all’Università Bocconi, laurea magistrale in Finanza è la settima migliore al mondo Corriere della Sera