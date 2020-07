Mai più erbacce nel nostro giardino: un rimedio semplice e infallibile! (Di martedì 21 luglio 2020) Il vostro giardino è pieno di erbacce e non sapete come fare ad eliminarle, in modo definitivo? Ecco qualche rimedio facile e non chimico, sopratutto economico, che potrete utilizzare. Rimedi alcolici: idea numero 1 Una delle bevande alcoliche molto famose è il Gin. Questo alcolico può essere utilizzato per rimuovere le erbacce dal vostro giardino. Versare un litro di Gin in una bacinella ed aggiungere il succo di due limoni. Amalgamare i due liquidi e vaporizzarli sulla parte del giardino da trattare. Idea numero 2 Anche la vodka diluita con un po’ di acqua è perfetta per eliminare in modo definitivo le erbacce. Per una maggiore efficacia potete aggiungere al vostro diserbante anche del detersivo biologico per lavare i piatti. Aceto ... Leggi su pianetadonne.blog

6000sardine : Sono passati 19 anni dagli scontri al #G8 in cui perse la vita #CarloGiuliani il papà di Carlo All’Adnkronos: «La… - Giorgiolaporta : Ogni volta che un boss mafioso viene scarcerato, questi due eroi e le loro scorte vengono uccisi di nuovo. Mai più!… - luigidimaio : Mai come oggi tutti dobbiamo tifare Italia, perché in ballo c’è il futuro del nostro Paese e dell’Europa stessa. S… - Sim0Ts : @Sosunser033 Big spoiler: è lo shounen più shounen che tu abbia mai visto .-. - tex021 : Soldi dal 2021, con riforme e tagli!! Per di piu’2 spiccioli!! Mai tale sconfitta!! Andate a lavorare e dimettetevi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai più Immagini e curiosità sul veicolo su ruote più grande mai realizzato autoblog.it