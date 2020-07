Lino Guanciale l’attore si sposa in segreto, ecco con chi (Di martedì 21 luglio 2020) Lino Guanciale ha detto sì a Roma, sabato 20 luglio Lino Guanciale ha annunciato il suo matrimonio, dopo aver detto sì. A differenza di altri attori e personaggi dello spettacolo, l’attore ha affermato di aver voluto fare tutto in silenzio per godere a pieno delle nozze, senza che qualcosa di privato, diventi pubblico, dato in pasto ai paparazzi. Il suo matrimonio top secret si è svolto a Roma dove Lino ha detto sì ad Antonella Liuzzi. I due stanno insieme già da due anni, ma la loro relazione è rimasta quasi segreta. Non si sono mai mostrati in pubblico, anzi non hanno dato modo di parlare di loro vista la riservatezza che li accomuna. Lino Guanciale e Alessandra Liuzzi, gli amici e i parenti non erano a conoscenza del ... Leggi su kontrokultura

sofia67012089 : RT @fvnzioniamo: ma lino guanciale quanto si sta facendo il culo per portare sulle spalle il peso di tutto il palinsesto rai - somerhaldershug : RT @voidvalee: LINO GUANCIALE SI È SPOSATO RIPETO LINO GUANCIALE SI È SPOSATO - cescamarcellus : RT @fvnzioniamo: ma per non sapere chi è lino guanciale avete vissuto su un altro pianeta fino ad adesso perché ormai in tv sta facendo tut… - Marty14_ : Anche io mi merito un Lino Guanciale nella mia vita... o un CC ???? #LAllieva3 #CC #AliceAllevi - KZeneise : ...ma soprattutto...chi CAZZO è Lino Guanciale..?