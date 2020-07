Inzaghi: "Lazio con personalità. Gli episodi ci girano contro, sul rigore rimane il dubbio" (Di martedì 21 luglio 2020) TORINO - La Lazio si arrende a Ronaldo e la Juve . CR7 fa doppietta, Immobile su rigore nel finale accorcia, ma non basta. I biancocelesti vanno a caccia ancora dei punti per la qualificazione ... Leggi su corrieredellosport

La Juventus ospiterà questa sera la Lazio allo Stadium. Per Inzaghi scelte forzate: i biancocelesti sono alle prese con moltissime assenze. Dopo una lunghissima corsa, fatta anche di appassionanti tes ...Ciro Immobile è il grande ex della sfida dell'Allianz Stadium. Il centravanti di Torre Annunziata, capocannoniere della Serie A, è cresciuto e ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia della Ju ...