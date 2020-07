Inter-Fiorentina, i convocati di Iachini: assente Dragowski (Di martedì 21 luglio 2020) La Fiorentina si prepara alla sfida di San Siro senza il suo portiere titolare. Rimane out dalla lista dei convocati Dragowski con il tecnico della viola Beppe Iachini che al suo posto convoca Chiorra. Ecco l’elenco dei giocatori a disposizione dell’allenatore in vista di Inter-Fiorentina, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A in programma domani alle 21:45. convocati Iachini PER Inter-Fiorentina Portieri: Brancolini, Chiorra, Terracciano. Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti. Centrocampisti: Agudelo, Badelj, Castrovilli, Duncan, Ghezzal, Pulgar. Attaccanti: Cutrone, Chiesa, Kouame, Ribery, Sottil, Vlahovic. Leggi su sportface

