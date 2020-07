Incendi Sardegna: roghi a Sorso e in altri 4 centri spenti da elicotteri (Di martedì 21 luglio 2020) Sono 19 gli Incendi divampati oggi in Sardegna, sei dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale. Il primo vasto rogo è scoppiato in di Usellus, localita’ “Br. cu S’orroli”, dove e’ intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Villaurbana coadiuvata dal personale eliportato, 2 squadre Forestas di Uselluse del complesso Forestale di Monte Arci. L’Incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di pascolo nudo. Nel comune di Posada, in localita’ “S.gno Longo”, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo ... Leggi su meteoweb.eu

