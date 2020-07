Giuseppe Conte e i 209 miliardi del Recovery fund. Storia di un premier sottovalutato (Di martedì 21 luglio 2020) Chi non ricorda il debutto da perfetto prestanome, o meglio presta-premier, di Giuseppe Conte? Era il 7 giugno 2018, discorso d’insediamento del primo governo populista a Montecitorio, l’allora sconosciuto ai più Avvocato del popolo a un tratto si rivolge a Luigi Di Maio, seduto alla sua destra, chiedendo candidamente “Questo lo posso dire?”, incassando una risposta secca e inequivocabile: “No”. Una scena rivelatrice dei rapporti di forza con i due vicepremier, quello grillino e il leghista Salvini, veri deus ex machina dell’esecutivo gialloverde. Sono passati poco più di due anni, tutto è cambiato, la maggioranza di governo, il governo stesso, ma lui, Conte, non solo è ancora lì ma ecco che lo si vede tornare in Italia da un ... Leggi su huffingtonpost

