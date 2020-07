FORMAZIONI Sassuolo Milan: le scelte degli allenatori (Di martedì 21 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Sassuolo Milan Ecco gli schieramenti ufficiali di Sassuolo-Milan, match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/2020. Sassuolo (4-2-3-1):Consigli; Toljan, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Bourabia; D.Berardi, J.Traore, Boga; Caputo. A disposizione: Pegolo, Turati, Marlon, Rogerio, Muldur, Magnani, Ghion, Locatelli, Haraslin, Djuricic, Raspadori, Manzari. Allenatore: De Zerbi. Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Conti, Laxalt, Gabbia, Krunic, ... Leggi su calcionews24

Si torna nuovamente in campo, per la quarta partita in nove giorni. Dopo Napoli, Parma e Bologna, i rossoneri si troveranno di fronte un Sassuolo in un ottimo momento di forma. Al Mapei Stadium si gio ...Pioli conferma Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic dietro Ibrahimovic, rientra Conti in difesa. Presenza numero 200 per Donnarumma. Ultima chiamata per il Sassuolo, che deve assolutamente battere il Mila ...