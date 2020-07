De Sciglio Juventus, addio in vista? Prende quota un giovane terzino (Di martedì 21 luglio 2020) DE Sciglio Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso puntano a rinforzare la difesa, con un giovane profilo che potrebbe forse approdare alla Continassa. Possibile il sacrificio di Mattia De Sciglio: l’ex difensore del Milan sarebbe l’indiziato numero uno per fare spazio al nuovo terzino. De Sciglio Juve: addio in vista? Prende quota un giovane terzino Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal “Corriere dello Sport” Luca Pellegrini potrebbe essere il prossimo innesto per la retroguardia di Sarri. Il terzino attualmente al Cagliari sarebbe ... Leggi su juvedipendenza

