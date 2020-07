Conte festeggia il Recovery da 209 miliardi: "Ora il governo è più forte" (Di martedì 21 luglio 2020) "Sono le sei del mattino: siamo all'alba di un vertice lunghissimo, forse abbiamo stabilito il record e superato per durata il vertice di Nizza". L'originale timbro di voce di Giuseppe Conte è più basso del solito quando inizia a parlare, a Bruxelles, provato dalle 92 ore di negoziato. Dopo cinque giorni di trattativa, in alcuni momenti anche molto aspra, i leader dei Ventisette hanno approvato il Next generation Ue, il "consistente" piano di aiuti destinato alle economie dei Paesi colpiti dal Covid 19. L'ammontare del pacchetto, tra sussidi e prestiti, è pari a 750 miliardi di euro, di cui il 28 per cento all'Italia, rivendica il presidente del Consiglio. "Siamo soddisfatti: abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso e adeguato alla crisi che stiamo vivendo", ... Leggi su agi

Agenzia_Italia : Conte festeggia il Recovery da 209 miliardi: 'Ora il governo è più forte' - Lucil1Luciana : @claudio301065 @GiuseppeConteIT Vero ha dimostrato che è capace, Rutte, e chi è incapace, Conte. Olanda festeggia,… - vincereelezioni : Conte festeggia il Recovery da 209 miliardi: 'Ora il governo è più forte' - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Conte festeggia il Recovery da 209 miliardi: 'Ora il governo è più forte' - Carmeli33392291 : RT @Sabrina67408695: Conte festeggia il piano dell'Ue (ma i rigoristi ancora non sono sconfitti) -

Ultime Notizie dalla rete : Conte festeggia Conte festeggia il Recovery da 209 miliardi: "Ora il governo è più forte" AGI - Agenzia Italia Ue, «Deal!» nella notte 209 miliardi all'Italia

Ma sullo stesso fronte dell’opposizione persino Giorgia Meloni ammette che Conte «è uscito in piedi ma poteva e doveva andare meglio». L'euro festeggia giù lo spread A certificare che l’accordo sul ...

‘La Juventus vince lo Scudetto matematicamente se…’: combinazioni e risultati

questo perché se dovessero verificarsi questi eventi sia la squadra di Antonio Conte che la Dea resterebbero a 9 punti di distanza dalla Juventus ma gli scontri diretti a favore dei bianconeri gli ...

Ma sullo stesso fronte dell’opposizione persino Giorgia Meloni ammette che Conte «è uscito in piedi ma poteva e doveva andare meglio». L'euro festeggia giù lo spread A certificare che l’accordo sul ...questo perché se dovessero verificarsi questi eventi sia la squadra di Antonio Conte che la Dea resterebbero a 9 punti di distanza dalla Juventus ma gli scontri diretti a favore dei bianconeri gli ...