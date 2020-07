Civitavecchia, denunciate quattro ragazze: picchiarono due coetanee (Di martedì 21 luglio 2020) Roma – Al termine di un prolungata attivita’ investigativa, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, in collaborazione con gli agenti della Polizia di Frontiera di Civitavecchia, hanno identificato quattro giovani ragazze che, l’8 marzo scorso, nel corso della movida, avevano aggredito due loro coetanee. In particolare dall’escussione di numerosi testimoni e’ emerso che nel corso della notte, dopo aver trascorso la serata a bere nei locali del centro, le quattro avevano picchiato selvaggiamente con schiaffi, pugni, calci e sputi, arrivando anche a strappare letteralmente ciocche di capelli due malcapitate, ‘colpevoli’ di essere per due di loro le ex dei loro attuali fidanzati. Prima le minacce ... Leggi su romadailynews

