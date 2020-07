Britney Spears, trapela la notizia che doveva restare riservata “I farmaci non funzionano più” (Di martedì 21 luglio 2020) E’ choc nel mondo della musica, la malattia di Britney Spears è fuori controllo, i farmaci non fanno più effetto, la cantante sta soffrendo tantissimo E’ ancora una volta sotto l’esposizione mediatica Britney Spears, ma non per quanto riguarda cose positive. La cantante sta attraversando uno dei momenti più brutti della sua vita e non ha praticamente più facoltà di prendere decisioni. Accantonata la vita professionale, proprio per via dei suoi malesseri, la pop star ha avuto diversi crolli mentali. Attualmente sta vivendo un momento delicatissimo, e i fan sono molto preoccupati per lei. Alcuni, invece di assistere a quanto sta accadendo, si sono anche mossi per fare qualcosa a suo favore. Ma cosa è successo alla Spears? Il ... Leggi su kontrokultura

