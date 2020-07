Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, parla la mamma: «Stordita dal vortice in cui è finito. Mi domando come finirà» (Di martedì 21 luglio 2020) Le foto di Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, il suo nuovo fidanzato, hanno fatto velocementeil giro del web. Ora, a raccontare il primo incontro fra i due arriva la mamma dell’imprenditore, Esmeralda Vetromile. Per ora Belen sta trascorrendo le vacanze a Ibiza assieme a degli amici e Santagio e l’imprenditore è misteriosamente assente, ma la mamma intanto spiega di essere stata un po’ un cupido fra i due. L’occasione del primo incontro infatti è stata la festa di compleanno di Gianmaria che si è tenuta a Capri, organizzato da Esmeralda, che sapeva della presenza della showgirl argentina fra gli invitati: “Ho curato io l’organizzazione di quella festa – ha spiegato in ... Leggi su newscronaca.myblog

