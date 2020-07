Azienda informatica assume 64 addetti Jabil, il Ministero chiude più assunzioni (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – La Softlab, Azienda operante nel settore informatico con una sede anche a Caserta, ha inviato 64 proposte di assunzione per altrettanti lavoratori attualmente in servizio allo stabilimento della Jabil di Marcianise (Caserta). E’ quanto emerso dai tavoli tenuti al Ministero del Lavoro e relativi alla vertenza innescata oltre un anno fa dalla decisione della multinazionale americana di operare 350 esuberi su 700 lavoratori in organico. Nei mesi scorsi, sia prima che durante il lockdown imposto per la pandemia, 160 lavoratori avevano lasciato la Jabil accettando il reimpiego presso altre aziende, tra cui la stessa Softlab, o l’esodo incentivato; 190 dipendenti non hanno voluto invece accettare nessuno dei due strumenti alternativi al licenziamento, ma per loro ... Leggi su anteprima24

Ricercamy : Ricercamy, per azienda informatica in grande espansione che si occupa di consulenza e sviluppo tecnologie e piattaf… - Ricercamy : Per nostro cliente, azienda informatica in grande espansione che si occupa di consulenza e sviluppo tecnologie e pi… - Ricercamy : Il nostro cliente, azienda informatica in grande espansione che si occupa di consulenza e sviluppo tecnologie e pia… - VJTechnologysrl : Siamo un’azienda totalmente italiana ???? che opera con capacità progettuale e realizzativa con particolare competenz… - Ricercamy : Per nostro cliente, azienda informatica in grande espansione che si occupa di consulenza e sviluppo tecnologie e pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Azienda informatica Azienda informatica assume 64 addetti Jabil, il Ministero chiude più assunzioni anteprima24.it ADDETTO/A ALLE PULIZIE

finalità statistiche ed amministrative I dati forniti (ovvero i curricula) saranno trattati esclusivamente alle aziende iscritte al servizio ... 28 GDPR, diversi dal Titolare, quali: Società ...

Riccardo, da pirata del web a "investigatore": ecco come si diventa un hacker buono

«Ora collaboro in indagini informatiche, ricerche di persone e aiuto le aziende vittime di attacchi online». Tutto è iniziato quando, da bambino grassottello e un po' impacciato, non riusciva ad ...

finalità statistiche ed amministrative I dati forniti (ovvero i curricula) saranno trattati esclusivamente alle aziende iscritte al servizio ... 28 GDPR, diversi dal Titolare, quali: Società ...«Ora collaboro in indagini informatiche, ricerche di persone e aiuto le aziende vittime di attacchi online». Tutto è iniziato quando, da bambino grassottello e un po' impacciato, non riusciva ad ...