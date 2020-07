Animal Crossing New Horizons può essere giocato con un controller che assomiglia al volto di Tom Nook (Di martedì 21 luglio 2020) Stoga, produttore di accessori e periferiche, ha pubblicato una serie di controller wireless ispirati ad Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch.Ogni controller ha un prezzo di 40 dollari (circa 35 euro) e viene fornito con supporto al controllo in movimento, mentre la sua durata varia dalla 5 alle 8 ore. Il design di base è lo stesso su tutti e tre i pad, ma è la variante marrone che è la più interessante, perché sembra proprio la faccia di Tom Nook.Ovviamente ci sono altre due opzioni se non vi piace giocare con il volto di Tom Nook: c'è una versione "Blue Sky" e una "Green". Ovviamente il controller supporta anche altri giochi Nintendo tra cui The Legend of Zelda, Mario Odyssey, ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Disponibile un controller a forma di 'Tom Nook' per giocare ad #AnimalCrossingNewHorizons. - erJUMP : waluigi in animal crossing confirmed - aleixot5 : @whilelaisleeps Siii... ese animal crossing... ?????? - meringalover : RT @meringalover: uhm.. Promo Time i guess (??)?? prima volta che la faccio non so manco farla?? hhh mi piacciono i videogiochi (es. ac, re… - Igbtooru : RT @meringalover: uhm.. Promo Time i guess (??)?? prima volta che la faccio non so manco farla?? hhh mi piacciono i videogiochi (es. ac, re… -