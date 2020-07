Amber Heard, James Franco e il video dell'incontro: "Lui vide cosa mi aveva fatto Johnny Depp" (Di martedì 21 luglio 2020) L'ex moglie di Johnny Depp, Amber Heard ammette che è James Franco l'uomo nel video registrato dalle telecamere di sicurezza in ascensore: 'Lui mi disse: 'Mio dio, cosa ti ha fatto?' riferendosi alle ferite sul suo volto. Amber Heard e James Franco si incontrano in ascensore dopo la lite tra l'attrice e il suo ex marito Johnny Depp. L'attrice ha ammesso che è Franco l'uomo che si vede nel video registrato dalle telecamere di sorveglianza che sono state mostrate in aula durante la causa tra la star dei Pirati dei Caraibi e il tabloid The Sun. Nel ... Leggi su movieplayer

