Alex Zanardi dimesso dall’ospedale (Di martedì 21 luglio 2020) Alex Zanardi sarà dimesso dall’ospedale. La notizia arriva dall’ospedale Santa Maria de Le Scotte di Siena, dove il due volte campione IndyCar era stato trasferito dopo il grave incidente in handbike. Dopo una serie di operazioni al massiccio facciale, il campione paralimpico aveva iniziato una fase di risveglio dal coma indotto. Ora proseguirà la sua degenza in un centro di riabilitazione. Il quadro clinico resta grave, ma stabile. Alex Zanardi dimesso, inizia la riabilitazione Il 19 giugno scorso Zanardi aveva subito un terribile incidente, durante una gara di handbike. Il bolognese, secondo le ricostruzioni, era caduto per finire sulla statale 146, nei pressi di Pienza. L’ex di F1 aveva poi incrociato la strada con un camion, che ... Leggi su sport.periodicodaily

SkySportF1 : ULTIM'ORA Alex Zanardi dimesso e trasferito in centro specialistico di recupero e riabilitazione #SkyMotori #Formula1 #F1 - Agenzia_Ansa : Alex #Zanardi lascia l'ospedale di Siena, trasferito in un centro di neuro-riabilitazione. Da giorni era stata sosp… - fanpage : ?? Ultim'ora Alex Zanardi pronto ad essere trasferito all'estero - BarbaraPremoli : Alex Zanardi trasferito in un centro di neuro-riabilitazione - MotoriNoLimits : Alex Zanardi trasferito in un centro di neuro-riabilitazione -