Aiuti Ue, raggiunto uno storico accordo. Conte: 'Ora dobbiamo correre' (Di martedì 21 luglio 2020) Continua maratona Recovery Fund, dopo la lunga notte di Bruxelles 20 July 2020 A che punto sono le trattative sul Recovery Fund 19 July 2020 Recovery fund, accordo più vicino: cosa prevede la nuova ... Leggi su today

quaranta_vito : Firmato l'accordo... in piena notte! #Conte 'noi nn agiamo col favore delle tenebre' Il Covid come metodo di govern… - mistermeo : RT @Affaritaliani: Recovery Fund: accordo raggiunto, 750 mld di aiuti, all'Italia ne vanno 209 - mistermeo : RT @Affaritaliani: Recovery: c'è l'accordo, 750 mld Per l'Italia un pacchetto da 209 - lorenzodalai : RT @tvsvizzera: #RecoveryFund, firmato l'accordo. Al termine di un negoziato durato quattro giorni e quattro notti, i leader #UE hanno ragg… - maffezzoli : RT @tvsvizzera: #RecoveryFund, firmato l'accordo. Al termine di un negoziato durato quattro giorni e quattro notti, i leader #UE hanno ragg… -