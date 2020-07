Yakuza: Like A Dragon arriverà su Xbox Series X ma non su PS5? (Di lunedì 20 luglio 2020) Yakuza: Like a Dragon è uscito in Giappone da un po' di tempo (dove è noto semplicemente come Yakuza 7) e ha visto un discreto successo. I fan occidentali stanno ancora attendendo il titolo e, sfortunatamente, non c'è ancora una data di uscita. Tuttavia, alcune nuove classificazioni occidentali potrebbero indicare che a breve riceveremo degli annunci in merito.Sono emerse le valutazioni sia dell'ESRB americano che del PEGI europeo. Nessuna delle due classificazioni ci dice qualcosa di nuovo o di scioccante, si parla di contenuti violenti come ci potremmo aspettare. Anche se questo non significa necessariamente che un annuncio sia in arrivo, solitamente le valutazioni di questo tipo precedono di poco informazioni ufficiali. Poiché sappiamo che il gioco sarà lanciato su ... Leggi su eurogamer

