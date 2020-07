Vertice Ue: appello di Greta ai leader, tenete a mente clima (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - BRUXELLES, 20 LUG - Greta Thunberg ha lanciato un appello su Twitter ai leader dell'Ue che "si stanno incontrando ora a Bruxelles per decidere il nostro futuro" affinché tengano conto dell'... Leggi su corrieredellosport

francescotinti : Greta torna a scuola con la mascherina e non rompere il ca**o eh? E' l'ora di farla finita. - iconanews : Vertice Ue: appello di Greta ai leader, tenete a mente clima - Sparpagli : Il vertice Ue riprende alle 4.15! Cosa vogliono dimostrare? Inizino alle 8.00 e facciano le persone serie! Gia' non… - Mario_Mantovani : RT @manageritalia: Ue: l'appello dei manager per il vertice 17-18 luglio - alucaroni : RT @manageritalia: Ue: l'appello dei manager per il vertice 17-18 luglio -

(ANSA) - BRUXELLES, 20 LUG - Greta Thunberg ha lanciato un appello su Twitter ai leader dell'Ue che "si stanno incontrando ora a Bruxelles per decidere il nostro futuro" affinché tengano conto ...

Il vertice del logoramento a Bruxelles

Bruxelles. Charles Michel ha deciso di non volersi arrendere al fatalismo di un mancato accordo e ha deciso di tenere i capi di Stato e di governo dei 27 almeno un altro giorno chiusi dentro le stanze ...

