The Walking Dead: "Il film su Rick Grimes? Ne sentirete parlare molto" dice Robert Kirkman (Di lunedì 20 luglio 2020) Robert Kirkman fornisce degli aggiornamenti sullo sviluppo dell'atteso film di The Walking Dead dedicato a Rick Grimes con protagonista Andrew Lincoln. Il creatore di The Walking Dead, Robert Kirkman, ci aggiorna sullo status attuale del film spin-off della serie AMC interamente dedicato a Rick Grimes, interpretato da Andrew Lincoln. La decima stagione di The Walking Dead avrà anche avuto i suoi problemi a causa dell'emergenza attuale - che non ha permesso di portare a termine il lavoro di produzione sugli ultimi episodi, troncando di fatto l'arco narrativo in corso, e lasciando i fan con il fiato sospeso -, ma ... Leggi su movieplayer

