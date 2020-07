Serena Enardu in lacrime su Instagram: “è dura da accettare…” (FOTO) (Di lunedì 20 luglio 2020) Oggi, domenica 19 luglio, è il compleanno di Serena e Elga Enardu, ma le due dame non hanno fatto altro che trascorrere la giornata in lacrime. Specie la prima non ha potuto fare a meno di mostrare su Instagram contenuti un po’ tristi. A generare questo stato d’animo parecchio provato nelle due protagoniste sono stati diversi fattori. Il primo di tutti riguarda i fan, i quali hanno inondato di messaggi commoventi le due dame. Ad ogni modo, la verità non sembra essere solo questa. Lo sfogo di Serena in lacrime Serena Enardu ha trascorso gran parte del giorno del suo compleanno in lacrime. L’influencer ha cominciato da questa mattina a pubblicare video nei quali ha detto di essere molto triste. Compiere 44 ... Leggi su kontrokultura

