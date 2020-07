Salvini: “Possono anche mettersi d’accordo ma a settembre ci sarà cambiamento” (Di martedì 21 luglio 2020) “Quando pensano queste cose vuol dire che hanno capito che perdono. In Liguria, in Puglia: quando cercano le ammucchiate dei diversi, hanno capito che perdono“. In questo modo Matteo Salvini ha commentato il retroscena svelato dalla stampa, che parla di un “patto segreto di desistenza contro la destra tra Grillo, Conte e il Pd in vista delle Regionali di settembre“. “Firmo oggi l’idea del fatto che alle Regionali e alle amministrative di settembre ci sarà un forte segnale di cambiamento da parte degli italiani” ha detto convinto il leader della Lega, “quindi possono mettersi d’accordo Conte, Grillo, Di Maio, Renzi e Zingaretti, ma non cambia nulla“, ha aggiunto Salvini. Leggi su sportface

