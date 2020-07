Roma, sacerdote sposa due donne in municipio: poi si dimette (Di lunedì 20 luglio 2020) commenta Due donne non possono unirsi in matrimonio in chiesa, ma una coppia di Sant'Oreste potrà raccontare di essere stata sposata da un sacerdote. Nel municipio del piccolo centro, a sposare le due ... Leggi su tgcom24.mediaset

Avvenire_Nei : Roma. Si dimette il sacerdote che ha presieduto l'unione civile di due donne - Ale_Pedreschi : RT @Avvenire_Nei: Roma. Si dimette il sacerdote che ha presieduto l'unione civile di due donne - chanudaro : RT @Avvenire_Nei: Roma. Si dimette il sacerdote che ha presieduto l'unione civile di due donne - pessimo216 : RT @Avvenire_Nei: Roma. Si dimette il sacerdote che ha presieduto l'unione civile di due donne - Paoloboi69 : RT @Avvenire_Nei: Roma. Si dimette il sacerdote che ha presieduto l'unione civile di due donne -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sacerdote Si dimette il sacerdote che ha presieduto l'unione civile di due donne Avvenire Il fascino e le ambizioni di Cleopatra, la regina venerata come una dea

Era stata a Roma due volte e aveva avuto da Giulio Cesare un figlio ... Inoltre, grazie alla madre, una sacerdotessa di Menfi, conosceva l’egiziano, mentre i re suoi predecessori non si erano nemmeno ...

Roma, sacerdote sposa due donne in municipio: poi si dimette

Due donne non possono unirsi in matrimonio in chiesa, ma una coppia di Sant'Oreste potrà raccontare di essere stata sposata da un sacerdote. Nel municipio del piccolo centro, a sposare le due donne ...

Era stata a Roma due volte e aveva avuto da Giulio Cesare un figlio ... Inoltre, grazie alla madre, una sacerdotessa di Menfi, conosceva l’egiziano, mentre i re suoi predecessori non si erano nemmeno ...Due donne non possono unirsi in matrimonio in chiesa, ma una coppia di Sant'Oreste potrà raccontare di essere stata sposata da un sacerdote. Nel municipio del piccolo centro, a sposare le due donne ...