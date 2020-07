Roma 2 Inter 2: i top e i flop nerazzurri (Di lunedì 20 luglio 2020) Pareggio per 2 a 2 tra Roma e Inter nella trentaquattresima giornata di Serie A: i top e i flop Pareggio che non serve a nessuna delle due squadre quello tra Roma e Inter. nerazzurri avanti con De Vrij che vengono raggiunti nel finale di tempo da un gol di Spinazzola. Nella ripresa vantaggio giallorosso con Mkhitaryan e pari definitivo realizzato da Lukaku su calcio di rigore. Ecco i top e i flop di Roma-Inter. De Vrij ovunque: i top Prestazione positiva per Stefan De Vrij che ha il merito di farsi trovare al posto giusto al momento giusto e portare così in vantaggio i suoi. Serata non facile per lui contro Dzeko in forma, ma che riesce a fare una partita più che dignitosa. Sfortunato sul tiro di Spinazzola sul ... Leggi su intermagazine

FBiasin : La #Roma meritava di più, l'#Inter meritava una direzione arbitrale all'altezza. Totale: pareggio giusto, fischie… - AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Stasera non posso rimproverare nulla, abbiamo ottenuto la qualificazione in Champions League c… - BeppeMarottaMa1 : RT @MVadrucci: Spal Inter giovedì sera..Roma Inter domenica sera..due trasferte in 3 giorni, tutto normale..poi vedi Lazio e Juve che gioca… - brozovjc : allora, del presunto fallo di mano di Bastoni nella partita contro il Torino ne hanno fatto un caso nazionale, idem… -