Rimedi veloci per problemi di messa a fuoco con Huawei P30 Pro a fine luglio (Di lunedì 20 luglio 2020) Potrebbero emergere nel corso delle prossime settimane i temuti problemi di messa a fuoco con la fotocamera di Huawei P30 Pro, senza dimenticare lo smartphone intermedio di questa famiglia. Tra giugno e luglio ci siamo concentrati soprattutto su alcune offerte dedicate ai due dispositivi, ma oggi 20 luglio ritengo utile prendere in esame il miglior approccio possibile qualora dovessero palesarsi anomalie come quella che vi sto descrivendo. Anche perché i casi, soprattutto a lungo termine, rischiano di non essere isolati. Questo, almeno, quello che ci dice la storia recente del produttore asiatico. Tanti smartphone Huawei, infatti, dopo un anno di vendite più o meno, hanno mostrato anomalie di questo tipo. Opportuno tenere gli occhi aperti anche con ... Leggi su optimagazine

Potrebbero emergere nel corso delle prossime settimane i temuti problemi di messa a fuoco con la fotocamera di Huawei P30 Pro, senza dimenticare lo smartphone intermedio di questa famiglia. Tra giugno ...

