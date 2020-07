Ricciardi: «Rischiamo di fare la fine della Catalogna. Meglio darsi tutti una regolata» (Di lunedì 20 luglio 2020) La Stampa intervista Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute e presidente della Federazione mondiale delle associazioni di Sanità pubblica. Avverte che è necessario darci tutti una regolata, altrimenti Rischiamo di fare la fine della Catalogna, che in questi giorni ha visto aumentare notevolmente i contagi da Covid. «Servono più controlli, ma soprattutto applicare sul serio le sanzioni. Purtroppo vedo che le multe sono lo zero virgola qualcosa rispetto al numero delle persone fermate. Così non va». L’Italia si sta difendendo, ma potrebbe fare Meglio. «Potremmo fare di Meglio, senza ... Leggi su ilnapolista

