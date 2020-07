Paura in spiaggia a Fiumicino: boccone non ingerito correttamente, bimba rischia di soffocare (Di lunedì 20 luglio 2020) Salvataggio nel weekend a Fiumicino. Sul lungomare i volontari che presidiano le spiagge sono intervenuti tempestivamente per soccorrere una bambina che stava soffocando a causa di un boccone di cibo non correttamente ingerito. «L’intervento dei volontari è stato fondamentale per salvare la piccola – commenta Franchini, Comandante della Polizia Locale – Queste 100 persone che ogni giorno presidiano le spiagge libere tra mille difficoltà, svolgono un lavoro importantissimo, di supporto anche a quello che facciamo noi e per questo voglio ringraziarli tutti». Paura in spiaggia a Fiumicino: boccone non ingerito correttamente, bimba ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Paura in spiaggia a Fiumicino: boccone non ingerito correttamente, bimba rischia di soffocare - salernonotizie : Maiori: turista lombardo accusa malore sulla spiaggia, paura tra i bagnanti - Monica24675734 : Stamattina sulla spiaggia è tornato il solito venditore di collane pakistano Dice... sn tornato ho fatto quaranten… - taesottona : comunque sono stranissima ma una delle cose che piú amo é il mare, starei giorni sulla spiaggia senza fare nulla e… - Domenicoesker : Chiedo al gestore del lido sul perchè abbia triplicato le tariffe - Per causa covid? Per mancanza di turisti strani… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura spiaggia Maiori: turista lombardo accusa malore sulla spiaggia, paura tra i bagnanti Salernonotizie.it Due giorni di ordinaria follia: contro la mafia nel ricordo di Paolo Borsellino

Ricorre oggi, 19 luglio, l’anniversario dall’attentato a Paolo Borsellino e agli uomini della sua scorsa che hanno tragicamente perso la vita lottando contro la Mafia. Alle 15.30 ci ritroviamo in comm ...

Maiori: turista lombardo accusa malore sulla spiaggia, paura tra i bagnanti

Soccorso in spiaggia, poco fa, a Maiori. Intorno a mezzogiorno un’ambulanza della Croce Rossa è giunta a sirene spiegate sul lungomare per intervenire in aiuto di un bagnante che improvvisamente è sta ...

Ricorre oggi, 19 luglio, l’anniversario dall’attentato a Paolo Borsellino e agli uomini della sua scorsa che hanno tragicamente perso la vita lottando contro la Mafia. Alle 15.30 ci ritroviamo in comm ...Soccorso in spiaggia, poco fa, a Maiori. Intorno a mezzogiorno un’ambulanza della Croce Rossa è giunta a sirene spiegate sul lungomare per intervenire in aiuto di un bagnante che improvvisamente è sta ...