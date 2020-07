Moto Guzzi Fast Endurance: a Vallelunga le prime vittorie 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) Il primo appuntamento del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2020 all'Autodromo di Vallelunga non ha tradito le attese, regalando un grande equilibrio in entrambe le gare 'miniEndurance' di 60 minuti in ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Il primo appuntamento del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2020 all’Autodromo di Vallelunga non ha tradito le attese, regalando un grande equilibrio in entrambe le gare “miniendurance” di 60 minuti in ...

Badalucco, Francesco Curinga sul podio al Trofeo Moto Guzzi: «Stagione iniziata in ritardo ma alla grande»

Badalucco. Per la prima volta il badalucchese Francesco Curinga è stato impegnato nel Trofeo Moto Guzzi, gara endurance della durata di un ora, in coppia con Stefano Bonetti. Si sono presentati allo s ...

