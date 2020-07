Mark Rutte e i frugali, per un pugno di euro (Di lunedì 20 luglio 2020) Chi sono i buoni e i cattivi, nelle negoziazioni fiume che – mentre scriviamo – sono ancora in corso in questa storica riunione del Consiglio europeo? E, soprattutto, ci sono buoni e cattivi? Per arrivare a un risultato, è anzitutto necessario comprendere le ragioni dello scontro, in modo che – come in ogni scambio – ciascuna delle parti possa lasciare all’altra qualcosa di suo interesse.In questi giorni, i resoconti del Consiglio sembravano dipingere una sorta di sfida all’Ok Corral tra due fazioni. Da un lato, sembrava una battaglia all’ultimo euro tra i buoni (Italia, Spagna, Francia e altri paesi prevalentemente del sud europa) e i cattivi (Olanda, Danimarca, Austria, Svezia e Finlandia). Dall’altro lato, la narrativa era esattamente opposta: un confronto serrato tra formiche ... Leggi su huffingtonpost

davidallegranti : Meraviglioso Seminerio – Se pensate che il problema sia un tale Mark Rutte - CarloStagnaro : Qui c'è un @Phastidio perfetto, con rima baciata finale / Se pensate che il problema sia un tale Mark #Rutte - Daniele_Manca : Mark Rutte nel ruolo del Grande Cattivo: la metamorfosi dell’ex alleato di Angela Dietro l’evoluzione, la pressione… - lupettotre : RT @Daniele_Manca: Mark Rutte nel ruolo del Grande Cattivo: la metamorfosi dell’ex alleato di Angela Dietro l’evoluzione, la pressione dei… - Daniela28823 : RT @RadioSavana: Laura Castelli (M5s), vice Ministro economie e finanze: 'Se i ristoranti non hanno più clienti, debbono cambiare mestiere.… -