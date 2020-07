Jennifer Aniston, post shock con un amico intubato: “Questo è il Covid. Usate la mascherina” (Di lunedì 20 luglio 2020) Potensa dei social: invece che le solite foto patinate e bellissime Jennifer Aniston ha condiviso una foto straziante su Instagram che ritrae un suo amico in ospedale intubato mentre combatte contro il Covid, per inviare un messaggio ai suoi fan sulla gravità del coronavirus. Già domenica la star di ‘Friends’ aveva pubblicato un sua foto con la mascherina esortando i suoi fan a prendere tutte le precauzioni per prevenire la diffusione del virus. Ora, con la foto dell’amico in terapia intensiva, ricorda ai suoi follower che il “Covid colpisce tutte le età” e anche persone sane come lo era il suo amico. View this post on Instagram This is our friend ... Leggi su tvzap.kataweb

fanpage : 'Questo è il nostro amico Kevin, perfettamente sano, nessun problema di salute alla base. Questo è #COVID19 Questo… - ushvodkapapi : kate moss & johnny depp jennifer aniston & brad pitt or gisele & leonardo di caprio - vostokintheair : RT @Corriere: L’appello di Aniston e Cox: «Usate la mascherina. Il nostro amico Kevin è stato in terapia intensiva» - TheRenry : RT @Corriere: L’appello di Aniston e Cox: «Usate la mascherina. Il nostro amico Kevin è stato in t... - Corriere : L’appello di Aniston e Cox: «Usate la mascherina. Il nostro amico Kevin è stato in terapia intensiva» -