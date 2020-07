Jeep Renegade e Compass 4xe, arrivano le suv ibride plug-in di Fca (Di lunedì 20 luglio 2020) Anche Jeep sposa la causa ambientale: il costruttore americano di proprietà del gruppo FCA, infatti, ha messo a listino le nuove Renegade e Compass 4xe, i primi modelli ibridi plug-in della marca destinati al mercato europeo. Auto che possono viaggiare per circa 50 chilometri in modalità di marcia 100% elettrica, ovvero a zero emissioni: ciò è possibile grazie alla batteria dedicata da 11,4 KWh (alloggiata sul pavimento dell’auto), che alimenta un motore elettrico da 60 Cv di potenza massima, collegato all’asse posteriore. La trasmissione adotta un cambio automatico a 6 marce. Lavorando congiuntamente all’unità termica turbobenzina da 1,3 litri, l’elettromotore assicura che l’auto abbia quattro ruote motrici: così è rispettata pure la ... Leggi su ilfattoquotidiano

