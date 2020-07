Irpinia, sanzioni e denunce per combustione di residui vegetali (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAltre due denunce da parte dei Carabinieri Forestali per violazione alle norme in materia ambientale. Due uomini, nonostante il divieto di bruciatura nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi decretato dalla Regione Campania, avrebbero intenzionalmente appiccato il fuoco per lo smaltimento di sterpaglie e residui vegetali derivanti dalla lavorazione dei propri noccioleti, ubicati in agro dei comuni di Quindici e Pago del Vallo di Lauro. Tale condotta, oltre ad essere particolarmente pericolosa, provocava un evidente senso di fastidio e molestie alle persone per l’alta concentrazione di fumo nell’aria. Alla luce degli elementi di colpevolezza raccolti dai Carabinieri della Stazione Forestale di Marzano di Nola, oltre alle previste sanzioni amministrative, ... Leggi su anteprima24

